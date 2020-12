Um bedürftigen und in Not geratenen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu bereiten, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evonik-Standorte in Essen – und in diesem Jahr erstmalig auch Kolleginnen und Kollegen aus Marl – Schuhkartons mit Geschenken gepackt.

Die Spendenbereitschaft unter der Belegschaft war hoch, so kamen insgesamt rund 400 Päckchen mit Weihnachtüberraschungen zusammen. Auch von anderen deutschen Evonik-Standorten kamen Pakete per Post zu den Sammelstellen.

Die Päckchen mit den Überraschungen wurden in diesem Jahr an die Frauenhäuser in Essen, Gelsenkirchen, Herne, Herten, Recklinghausen, an ein großes Kinderheim, eine Frauen-Notgruppe und eine Gruppe betreuter alleinerziehender Eltern, die Freie Schule in Essen-Katernberg und den Kindertisch "FLIZmobil" der Gemeinde St. Gertrud in der Essener Innenstadt verteilt, wo sie den Kindern zu Weihnachten übergeben wurden.