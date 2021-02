Noch konnte der frische Schnee und die klare Luft so manche negative Gedanken bei einem ausgedehnten Winterspaziergang verblasen. Das Tauwetter bringt den Müll der letzten Tage wieder ans Licht. Die Tonnen quillen über mit den Kartons und den Resten der Pizza Stagioni. Irgendein Hirni hat seine alten Autoreifen bei unserer alten Nachbarin abgeladen. Unsere Biathleten schießen eine Fahrkarte nach der anderen. Meine Frau ist der Meinung. dass ich mich zu wenig bewege und nur vor der Glotze hänge. Ich würde so gern mal wieder in die Stadt zum Essen gehen oder einen Ausflug machen. Mein Arzt fragt mich heute morgen nach meinem Befinden. Ich antworte, könnte besser sein. Er fragt mich ob ich mich jetzt impfen möchte. Ich schaue ihn erstaunt an und frage, wie geht denn das? Naja, sofort! Entweder machen wir zuerst die Pneumokokken-Impfung und später die Impfung gegen Gürtelrose oder umgekehrt. Mir wird ganz anders. So langsam geht mir der Dauer-Lockdown auf den Sack. Ich gehe nach Hause, lege mich auf mein Sofa. Schon kommt die Frage aus der Küche. Und was hat der Arzt gesagt. Ich sollte mich impfen lassen. Wie jetzt schon? Ja! Dann könnte ich ja auch, aber warum so früh? Frag nicht und schmeiß die Kaffeemaschine an......ich kann nicht mehr.