Kupferdreh. Am Dienstag, dem 26. Oktober 2021, 19.30 Uhr, ist es wieder soweit. Nach Monaten der pandemie-bedingten Video-Stream-Bürgerversammlungen laden die Byfanger, Dilldorfer und Kupferdreher Christdemokra-ten nun wieder alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger zum abendlichen politischen KLARTEXT-Bürger-Dialog in Präsenz ein. Tagungsort ist die Hochschule der bildenden Künste Essen (Empore der `Künstler Galerie`) im Gewerbe-Hochschul-Wohnpark Kupferdreh, Prinz-Friedrich-Straße 28A. Teilnahmebedingung ist die Corona 2G-Regel (Geimpfte & Genesene), welche am Beginn der Veranstaltung überprüft wird.

`Mitten drin statt außen vor ` - Beim KLARTEXT-Gespräch stehen die Bürgerthemen im Zentrum der Diskussion!

Neben den aktuellen Neuigkeiten aus dem Rat der Stadt Essen und der Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel, zu de-nen u.a. der Bezirksvertreter Marc Hubbert, der Bezirksbürgermeister Wilhelm Kohlmann sowie der Ratsherr Dirk Kalweit berichten werden, steht diesmal das Thema `Sommerliche Flut- und Hochwasserkatastrophe in Byfang und Kupferdreh` im Zentrum der Bürgerversammlung. Mit der Essener Umweltdezernentin Frau Simone Raskob und Herrn Stefan Kuhn vom Amt für Wasserwirtschaft konnten die lokalen Christdemokraten erneut zwei hochka-rätige Gastreferenten zum Bürgerdialog gewinnen. So wird es einen aktuellen Sachstandsbericht zu den Juli-Flut-Ereignissen geben sowie der zukünftige optimierte Hochwasserschutz thematisiert werden.

Aufgrund der pandemischen Situation sind Anmeldungen bis Montag, dem 25. Oktober 2021, unter der Rufnum-mer 0170 53 73 448 (Dirk Kalweit) sowie der E-Mailadresse dirk.kalweit@cdu-essen.de erwünscht. Die CDU vor Ort freut sich auf einen interessanten Austausch und lädt alle Mitbürgerinnen und Mitbürger recht herzlich zum herbstlichen KLARTEXT-Bürger-Dialog ein.