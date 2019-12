Drei noch unbekannte junge Männer sollen am Donnerstag, 19. Dezember, gegen 18.20 Uhr einen 17-jährigen Jugendlichen auf den Treppen des U-Bahnhofs "Berliner Platz" angegriffen und verletzt haben.

Ohne nachvollziehbaren Grund sollen die jungen Männer auf den Jugendlichen zugestürmt sein. Unmittelbar darauf liefen die Angreifer in das Einkaufszentrum "Limbecker Platz". Als Zeugen die Angreifer ansprachen, entwickelte sich eine weitere Auseinandersetzung, an der mehr als ein Dutzend Personen beteiligt gewesen sein sollen. Dabei schlugen die Angreifer auch mit Sitzmöbel auf Personen ein.

Zahlreiche Notrufe gingen zeitgleich bei der Polizei ein, von einer Massenschlägerei wurde berichtet. Die Polizei stellte mehrere Verdächtige, die in Richtung der Fußgängerzone Limbecker Straße geflüchtet waren. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden drei Männer leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.