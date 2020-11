Um eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern, bleibt das Kunsthaus Essen gemäß der geltenden Coronaschutzverordnung zunächst bis zum 30. November für den Publikumsverkehr geschlossen. Daher kann die ursprünglich für den 8. November geplante Eröffnung der Ausstellung "Peter Schreiner, Nadine Weixler - Vice Versa" nicht stattfinden.

Da die Ausstellungsexponate aber bereits im Kunsthaus eingetroffen sind, hat man sich dazu entschlossen, die Ausstellung nach den Vorgaben der beiden österreichischen Künstler dennoch aufzubauen - mit der Hoffnung, sie dann am 4. Dezember für das Publikum öffnen zu dürfen. In der Zwischenzeit werden per Fotorundgang bereits kleine Einblicke in die Ausstellungsräume geboten, verbunden mit der Einladung, sich die Ausstellung dann im Dezember, zunächst bis zum 13. Dezember, persönlich im Kunsthaus anzuschauen. Über eine eventuelle Verlängerung der Ausstellungslaufzeit wird rechtzeitig informiert. Die Öffnungszeiten sind dann Freitag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

Ein Fotoalbum zur Ausstellung ist demnächst zu finden auf der Facebook-Seite www.facebook.com/kunsthaus.essen.