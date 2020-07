Fahrverbot für Motorräder

an Sonn und Feiertagen

Alles aus Lärmschutz?

Nach dem Bundesrat Beschluss vom 15.05.2020 geht

nun doch noch ein Ruck durch die Motorradfahrer.

Es soll ein Fahrverbot

für Motorräder an

Sonn und Feiertagen geben.

Gerade da und in der Sommerzeit werden am Sonntag

die Bikes ausgepackt und man fährt ins Grüne.

Genau das soll jetzt verboten werden.

Ja es gibt immer wieder Probleme an den bekannten Strecken.

Serpentinenfahrten und ja der eine oder andere Übertreibt es auch mal,

durch Überhöhte Geschwindigkeit oder auch durch Tuning.

Aber dafür das Fahren

für alle verbieten?

Das ist doch etwas über das Ziel hinaus geschossen.



Daher gibt es Bundesweit Samstag in vielen Städten

Protestaktionen von Bikern, etwa in Schwerin, Wiesbaden,

Düsseldorf, Hamburg und Dresden. Die Biker wollen

mit dem Demo-Korso gegen eine Initiative des

Bundesrats zur Reduzierung von Motorradlärm protestieren.

Unter anderem spricht sich die Länderkammer dafür aus.

Für Motorräder sei es leichter Fahrverbote aus Lärmschutzgründen

an Sonn- und Feiertagen aus zu sprechen.

In München wurde die Demo untersagt, da man ein Verkehrschaos erwartet.

Die Biker haben trotzdem einen Weg gefunden.

Ja es gab auch Verkehrsprobleme in München, aber ohne die angeführte Lärmbelästigung.

Der nächste Schritt wäre dann Fahrverbote für getunte Autos.