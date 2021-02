Was es nicht alles gibt. Nun bietet ein Reiseveranstalter (Fit-Reisen), doch Urlaub ins Ausland an.

Zielgebiete sind die Länder und Orte auf der Welt, in denen es sehr gut mit der Corona Schutzimpfung funktioniert. Der Reiseveranstalter ist für seine Gesundheitsreisen bekannt, Abnehmurlaub, Yoga und Ayuveda – Reisen, werden schon von ihm Angeboten. Nun will man seinen Gästen Urlaubsreisen inklusive der zwei Schutzimpfungen anbieten.

Impftourismus im wahrsten Sinne des Wortes.

Legales vordrängeln bei der Corona Schutzimpfung, wenn man erst in der letzten Gruppe der Impfberechtigten ist.

Impftourismus als Urlaubsangebot?

Moralisch muss man das für sich bewerten und abwägen.

Wie sieht es mit der Gesundheitsversorgung in dem Urlaubsland aus und nehme ich der Bevölkerung die Impfdosen weg?