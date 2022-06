Nächste Stufe im Russlandkonflikt

Nun sind mal 3 Waffen ( Panzerhaubitzen) aus Deutschland in der Ukraine angekommen.

Schon gibt es starke Aggressionen gegen Deutschland im russischen Fernsehen.

Ein Angriff auf Deutschland wird gefordert.



Der russische Journalist Alexander Sosnowski, der aber selbst in Deutschland lebt, und der Moderator Wladimir Solowjow, wollen dass Russland die Bundesrepublik Deutschland angreifen sollte.

Jede NATO-Armee öffnet ihre Lager und schickt alles was sie hat, in die Ukraine, so Sosnowski.

DieseLänder haben sich damit nackt gemacht und sind nicht mehr verteidigungsfähig, wie zum Beispiel die Bundeswehr.



Mit einem Angriff auf Deutschland, könnten auch die letzten Nazis vernichtet werden.

Was soll man davon nur halten, spinnen jetzt alle?

Bei der Propaganda, kann man nur auf die Nato hoffen.

Den Journalist Alexander Sosnowski würde ich sofort ausweisen!

Aber hier kann sich der Journalist ja auf den deutschen Rechtsstaat verlassen.