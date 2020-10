Wird Morgen auch Düsseldorf ein Hotspot?

Es wird wohl noch jede Großstadt in NRW treffen.

Nach Essen am Sonntag wird es jetzt wohl auch Düsseldorf treffen.

Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt Düsseldorf steht nun auch in der Corona-Pandemie kurz vor der Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Laut den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Morgen, liegt der Wert bei 49,2. Nach der Stadtverwaltung sogar bei 49,4. Die verschiedenen Werte entstehen durch Verzögerungen bei den Meldewegen.

Düsseldorf hatte schon unter anderem eine strengere Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindertagesstätten verhängt.

Für zwölf stark besuchte Bereiche, wie die Düsseldorfer Altstadt, wurde eine Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgesprochen. Sollte die 50 Fälle überschritten werden, würden weitere Maßnahmen eingeleitet, so der Oberbürgermeister Thomas Geisel.