Eine Verlängerung des Lockdowns wird schon jetzt nicht ausgeschlossen

Die Impfungen laufen zwar an, aber genügend Impfstoff ist bis zum Sommer noch nicht vorhanden.

Zusätzlich sorgt die neue Virusmutation aus England für Unsicherheit.

Die Corona-Infektionszahlen bleiben weiter hoch, die Feiertage könnten die Ausbreitung sogar beschleunigen. Die Infektionszahlen sind in diesen Tagen um gut 20000 gefallen. Das hängt aber sicher mit den Feiertagen und geschlossenen Laboren zwischen den Tagen zusammen.

Nun bezweifeln Kanzleramtsminister Braun und auch einige Länderchefs, dass der Lockdown im Januar schon wieder gelockert werden kann.



Einige denken schon an eine Verlängerung bis in den März.

Es mehren sich die Zeichen, dass der derzeitige Lockdown mit den geschlossenen Restaurants, Kneipen, Kinos ect. noch über den 10. Januar hinaus fortgesetzt werden wird.

Am 5 Januar will das Corona Kabinett noch einmal darüber beraten, doch schon jetzt steht die Ampel auf Rot. So der Kanzleramtsminister Braun und die Länderchefs aus Thüringen und dem Saarland.