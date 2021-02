Die Messe Essen hat am Rosenmontag für eine Veranstaltung geöffnet.

Feierwütige können gerne kommen.

Freier Eintritt und es gibt auch Schnittchen.

Vielleicht bekommen die Besucher eine Pappnase?

Das Rote Kreuz ruft zu einer Blutspende an Rosenmontag auf.

Da man ja nicht zum Zug kann, sollte man doch einfach mal zur Messe Essen gehen.

Blutspenden ist einfach und Spender werden immer gebraucht.

Einfach mal was für andere tun, oder es mal ausprobieren.

Personen die Abnehmen möchten, verlieren ganz schnell 500 Gramm an Gewicht, ganz ohne Anstrengung.