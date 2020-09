Dänemark hat die Einreise für Deutsche Staatsbürger weiter gelockert.

Nun dürfen auch Tages Touristen wieder über die Grenze einreisen.

Allerdings sind bis jetzt nur ausgewählte Grenzübergänge geöffnet. Der Große an der Autobahn in Flensburg und eine kleinerer an der B5 bei Niebüll. Hier wird bei jedem Fahrzeuge die Papiere der Insassen geprüft. Das führt dann natürlich zu Staus. Daher wird man in naher Zukunft nur noch Stichproben machen.

Weiter besteht die Absicht bald auch wieder alle Grenzübergänge nach Deutschland zu öffnen.

Die Corona Maßnahmen in Dänemark unterscheiden sich stark von denen in Deutschland.

Dänemark setzt auf Abstand und Desinfektion der Hände beim betreten einen Geschäftes.

Masken tragen und Adressen Hinterlegung wird nicht gemacht.