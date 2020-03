Mittel Amerika, Costa Rica

Ein Traum für alle die Natur, Tiere und Pflanzen lieben.

Klimaschutz und Naturschutz werden sind als wichtiger

Bestandteil der staatlichen Umweltpolitik angesehen und werden

konsequent verfolgt. 1970 und 1980 wurden gut 80% des Regenwald gerodet.

Bis heute sind wieder 50 % des Landes von Wald bewachsen.

Costa Rica setzt erfolgreich auf den Ökotourismus.

Es gibt 160 Schutzgebiete und Nationalparks.

Hat ein Baum einen Durchmesser von 30 cm erreicht darf er nicht mehr gefällt werden.

Wer sich schon mal nach dem Unterschied zwischen Regen und Nebelwald gefragt hat,

kann ich sagen es gibt keinen großen, es schüttet überall.

Damit meine ich aber nicht den Regen, den wir von hier gewohnt sind.

Regenkleidung hilft da nicht wirklich.

In San Jose`kann man gut das National Theater besuchen

und einen kleinen Trick nutzen.

Man gehe in das angeschlossene Cafe und trinke etwas.

Die heiße Schokolade kann ich da nur empfehlen.

So etwas habe ich bis dato noch nie getrunken. Ein Gedicht!

Mit den Kassenbon kann man dann auch das WC benutzen.

Dieses befindet sich im Theater. Dafür müsste man sonst extra Eintritt zahlen.

Auf dem Weg zum WC sieht man die Proben der

Abendvorstellung und die prächtigen Räume.

Aber nun zu den Tieren.

Nachts kann man die Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten.

Am Strand gibt es Wachposten die eine Schildkröte dann melden.

Hat diese ihr Nest ausgehoben und mit der Eiablage begonnen,

lässt die sich nicht mehr stören und kann beobachtet werden.

Auch hier gibt es strenge Regeln, nur Rotlicht und kein Blitz bei Fotos.

Kilometerlange Straßen von Blattschneide Ameisen sieht man öfter.

Aber auch giftige Schlangen kommen durchaus vor.

Frösche auf Bäumen und am Boden. Die Frösche am Boden,

sind so groß wie ein kleiner Fingernagel und gehören zu den

Pfeilgiftfröschen. Die Produzieren das Gift durch die Insekten die sie fressen.

Beängstigend allerdings ist dort ein Gewitter.

So viele Blitze und lauten Donnerschlag hat man noch nie gesehen oder Gehört.

Schlafen unmöglich.

Es gibt ein Paradies auf Erden, Costa Rica.