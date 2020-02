Auch dieses Jahr wollten einige Bürgerreporter es sich nicht nehmen lassen einen Rundgang durch den schön beleuchteten Grugapark zu machen.

Leider hatte das Wetter und der Sturm "Sabine" etwas dagegen, und somit konnten wir erst am letzten Freitag losziehen.

Windstill und trocken, optimale Voraussetzungen für einen Foto Walk durch die Gruga.

Und auch in diesem Jahr gibt es wieder sehr viele und schöne Lichtsinstallationen, die im ganzen Park verteilt sind, so das für uns Fotografen die Zeit mal wieder nicht ausgereicht hat um alles zu sehen und in Bildern festzuhalten.

Und wie jedes Jahr ging bei der Langzeitbelichtung mitten drin das Licht aus, und da standen der R.Wittmacher und ich wie jedes Jahr wieder mal im dunklen Park ;-))

Also müssen wir wohl noch mal hin, um uns auch die letzten schönen Lichtinstallationen anzuschauen.

Meiner Meinung nach ist es auch dieses Jahr eine gelungene und schöne Lichtinterpretation durch den Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld!

Und jetzt viel Spaß bei einem kleinen Rundgang durch den Essener Gruga Park!

VG Markus