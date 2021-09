Fischland -Darß-Zingst / 14.09.2021

Immer wieder ein schöner Anblick wenn die Kraniche

von den Futterplätzen abends die Schlafplätze anfliegen.

Im Herbst kommen mehrere Tausende Vögel zur Zwischenlandung

allein in der Region der Halbinsel Darß-Zingst und Rügen.

In den Flachwasserzonen von 20-30 cm Wassertiefe, in denen die Kraniche

nachts im Stehen schlafen.

So sind sie von Fressfeinden geschützt. ( z.B. der Fuchs )

Kraniche sind Allesfresser. Mais, Weizen, Hülsenfrüchte und auch Wurzel oder Knollen und

Kartoffeln.