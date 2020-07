Spielraumleitplanung der Stadtverwaltung legt Mangel offen

Die Freien Demokraten im Essener Westen fordern Grün und Gruga als zuständiges Stadtamt auf, die offensichtliche Unterversorgung an städtischen Spiel- und Freizeitangeboten auf der Margarethenhöhe zu beheben und halten eine enge Kooperation mit der Margarethe Krupp-Stiftung für sinnvoll für den weiteren Spielplatzausbau. „Zahlen lügen nicht“, erklärt Martin Weber, Spitzenkandidat der FDP für die hiesige Bezirksvertretung III. „Eine ausgewiesene Versorgungsquote von 5% ist nicht allein im gesamtstädtischen Vergleich ein bedauerlicher Tiefstwert, nur in Essen-Byfang liegt sie noch darunter. Zwar wissen sich die Familien in der Gartenstadt Margarethenhöhe in ihren Gärten und durch den nahen Grugapark zu helfen, dennoch sehen wir einen hohen Bedarf für die über 1000 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in unserem Stadtteil.“ Gemeinsam mit den Wohnungsgesellschaften vor Ort sollten daher nach Auffassung der Liberalen mögliche Standorte identifiziert und mit modernen Angeboten bestückt werden. „Hier ist vor allem eine Zusammenarbeit mit der MKS naheliegend. Gemeinsam mit Politik und Anwohnern sollte auch darüber gesprochen werden, welche Wünsche bezüglich der Spielmöglichkeiten und der Aufenthaltsqualität zu berücksichtigen sind“, so Weber.