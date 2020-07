Vandalismus, Schmierereien und nächtliche Ruhestörungen nehmen zu

Die zunehmende Berichterstattung über Vandalismus, Einbrüche und nächtliche Ruhestörungen im Stadtteil Frohnhausen in den Medien und sozialen Netzwerken greift der FDP Ortsverband West auf und fordert eine stärkere Kontrolle durch Polizei und Ordnungsamt. „Besonders gravierend scheint sich die Situation rund um den Frohnhauser Markt zu entwickeln“, erklärt Monty Bäcker, Direktkandidat der Freien Demokraten in Frohnhausen. „Ansässige Gastronomie beklagt mehrfache Zerstörungswut im Außenbereich, Anwohner beschweren sich über immer neue Graffitis an den Hauswänden und in sozialen Netzwerken wird regelmäßig über Ruhestörungen berichtet. Die Ordnungsbehörden sind unserer Meinung nach gehalten, durch verstärkte Streifenpräsenz einzugreifen. Das Quartier rund um den Marktplatz muss attraktiviert werden, um Einzelhandel und Gewerbe vor Ort zu stärken, da ist eine solche Presse mehr als schädlich.“