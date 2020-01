Ortsvorsitzender Martin Weber auf Spitzenposition gewählt

Die FDP hat am Donnerstag, den 30.01.20, auf einer Wahlversammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zur Bezirksvertretung West am 13.09.2020 bestimmt. Als Spitzenkandidat geht der Ortsvorsitzende Martin Weber (44) ins Rennen um den Wiedereinzug der Freien Demokraten in die BV III. „Ich freue mich sehr über den deutlichen Vertrauensbeweis meiner Parteifreundinnen und Parteifreunde. Bereits im vergangenen Jahr haben wir uns zu örtlichen Themen klar positioniert. Dies werden wir mit Blick auf die Kommunalwahl nun nochmals forcieren.“ Weber war bereits von 2009 bis 2014 Bezirksvertreter und übt derzeit den Beruf des Fraktionsgeschäftsführers der FDP-Ratsfraktion aus. Auf den weiteren Plätzen folgen Monty Bäcker (42), Tim Wortmann (32), Anezka Hausmann (28) und Alina Praß (30). Insgesamt umfasst die Liste der FDP Essen-West 17 Kandidatinnen und Kandidaten. „Wir gehen mit einem jungen und engagierten Spitzenteam in diesen Wahlkampf und sehen uns auch aus diesem Grund gut gewappnet.“