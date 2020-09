Sie, die Brücke liegt auf.

Am Samstag den 19.09.2020 war es soweit. Die Brücke wurde vom Platz auf dem sie vorgefertigt wurde abtransportiert. Sie wurde mit enormer Technik auf die Wiederlager aufgelegt. Die Spezialkräne und Fahrzeuge mussten mehrere Tonnen Brückenteile an Ort und Stelle hieven.

Leider konnte ich nicht dabei sein aber Horst Hinz hat Bilder von der Aktion gemacht. Die Bilder möchte ich euch zeigen.

Am 23.09.2020 habe ich auch einige Bilder gepixelt.

Die Brücke ist noch nicht fertig. Beton muss noch aufgebracht werden und die Verbindung mit den Widerlagen muss auch noch mit Beton vergossen werden.