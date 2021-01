Im Stadtteilzentrum "kreuz + quer" der Pfarrei St. Antonius in Essen gibt es ein besonderes Angebot. Das heißt "FreiRaum", ein Ort, an dem die Gäste sich jede Woche zum Austausch und bei Bedarf auch zu einem seelsorglichen Gespräch treffen.



Und diesen besonderen Raum haben die Teilnehmer Ende 2020 dazu genutzt, sich an einer Challenge für mehr Solidarität zum „Welttag der Armen“ zu beteiligen und mit einer pfiffigen Idee zu versuchen, Erträge für den guten Zweck zu erwirtschaften. Ihr Beitrag waren Wundertüten, die zum empfohlenen Preis von einem Euro im November und Dezember verkauft wurden. 132,50 Euro kamen auf diese Weise zusammen. Das Geld wird nun zur Hälfte für Angebote im „FreiRaum“ genutzt. Die andere Hälfte fließt in zwei kirchliche Hilfsprojekt von Adveniat und dem Bistum Essen.

Goldene Walnüsse

Die Idee für die Wundertüten war simpel: Vom Startkapital über 50 Euro kaufte man einfache Butterbrottüten und befüllte diese ganz individuell mit selbst gebastelten Kleinigkeiten wie getrockneten Orangenscheiben, gold lackierten Walnüssen oder kleinen Wichteln, gefertigt aus Erdnüssen. Ein Gast hatte zudem kurze Impulse verfasst, die ebenfalls Platz in den Wundertüten fanden. Pünktlich zum „Welttag der Armen“ waren die ersten Tüten gepackt und konnten nach dem sonntäglichen Gottesdienst an die Kirchenbesucher verkauft werden. Auch über den Eine-Welt-Laden wurden die Wundertüten erfolgreich vermarktet.