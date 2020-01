Senatoren-Matinee der KG Hahnekopp 1862 e.V.

FDP-Ortsvorsitzender Martin Weber und Karl-Kurt Wieprecht neue Ehrensenatoren

Zur diesjährigen Senatoren-Matinee der ältesten Karnevalsgesellschaft unserer Stadt, der KG Hahnekopp 1862 e.V., präsentierte Senatspräsident Klaus Persch ein buntes, karnevalistisches Programm, das am Sonntag, den 12.01.20, wieder viele Frohnhauser Jeckinnen und Jecken anlockte und für einen vollen Saal in der Gastronomie St. Elisabeth sorgte.

Höhepunkt dieses Sonntagvormittags waren sicherlich die Ernennungen von Martin Weber, Vorsitzender der FDP Essen-West, und Karl-Kurt Wieprecht zu neuen Ehrensenatoren der Gesellschaft. Die Laudatio hielten drei charmante Damen vom Theater THESTH, die in einer kleinen, eigens erdachten Inszenierung die Vorstellung der zu Ehrenden charmant und humorvoll präsentierten. Martin Weber, von Beruf Fraktionsgeschäftsführer der Essener FDP-Ratsfraktion, bedankte sich in seiner Ansprache für seine Ehrung und zollte den Mitgliedern und dem Vorstand der KG Hahnekopp Respekt für das Engagement, mit dem die Gesellschaft das Brauchtum und die damit verbundenen Werte in Frohnhausen und darüber hinaus hoch hielten. Karl-Kurt Wieprecht, der lange Zeit einem Fanfarenzug im Essener Westen vorstand, bedankte sich bei den Ehrensenatorinnen und -senatoren für die Würdigung und drückte seine Vorfreude auf die kommende, gemeinsame Zeit im Karneval aus.

Eine Auszeichnung der besonderen Art erhielt die derzeitige Schriftführerin der KG Hahnekopp, Patricia Adamski, der für ihr langjähriges Engagement im Karneval der Verdienstorden in Silber des Landesverbandes Rechter Niederrhein im BDK e.V. verliehen wurde.

Der Besuch des Essener Stadtprinzenpaares, Andreas I. und Assindia Heike I., sowie des Kinderprinzenpaares der Stadt Essen, Noah I. und Assindia Jillian-Alica I., rundeten die gelungene Veranstaltung ab.