Das Ruhr Museum, 24-Meter-Ebene, UNESCO-Welterbe Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, lädt am Dienstag, 18. Januar, um 11 Uhr die älteren Besucher im Rahmen einer Senioren-Führung dazu ein, die Galerieausstellung „Mustafas Traum. Fotografien von Henning Christoph zum türkischen Leben in Deutschland 1977-1989“ in Ruhe und im Sitzen zu erkunden.

150 Fotografien spiegeln eindrucksvoll Einblicke in das türkische Alltagsleben im Ruhrgebiet der 1970er und 80er Jahre wider. Neben der legendären GEO-Reportage „Die deutschen Türken“ ist auch ein aktuelles Videointerview mit Henning Christoph zu sehen.

