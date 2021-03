Essener Wirtschaftsförderung unterstützt Digitalisierung lokaler Gewerbebetriebe

Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen begrüßt ausdrücklich das Engagement der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft zur digitalen Unterstützung von Start-ups bis hin zum Einzelhandel und fordert ein stärkeres finanzielles Engagement der Stadt Essen in diesem Bereich. „Unter dem Motto ‘Essen arbeitet zusammen‘ bietet die EWG Gründern sowie kleinen und mittleren Unternehmen Orientierung und konkrete Hilfen in Sachen Digitalisierung von Angeboten und Unternehmensstrukturen“, erklärt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionschef der Essener FDP. „Auch für den Einzelhandel und den Ausbildungsmarkt gibt es zielorientierte Lösungsansätze.“

Die Freien Demokraten halten dieses Engagement für grundlegend, um den Wirtschaftsstandort Essen nachhaltig durch die sich verschärfende Krise zu führen und sehen eine personelle Aufstockung der EWG als notwendig an. „Ein Blick nach Dortmund belegt seit Jahren, wie sich lokale Wirtschaftsförderung nachhaltig rentiert. Den Elan, den EWG-Geschäftsführer Andre Boschem und sein Team in den letzten Jahren bewiesen haben, muss die Politik proaktiv aufgreifen und mit deutlich erhöhten Haushaltsmitteln in den kommenden Jahren stützen“, so Schöneweiß.