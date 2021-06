Die Jugendhilfe Essen (JHE) hat ein coronakonformes Programm für die Sommerferien auf die Beine gestellt. Zusätzlich zu stadtweiten Angeboten in Kinder- und Jugendhäusern können sich Sechs- bis Zwölfjährige vom 5. Juli bis zum 13. August auf den Altenessener „Ferienspaß im Bürgerpark“ sowie das „Abenteuer mit Emil“ oberhalb des Baldeneysees freuen.

Der „Ferienspaß im Bürgerpark“ (20 Plätze pro Woche) ist der Klassiker im Essener Norden und mit der Mischung aus Bastel-, Spiel- und Bewegungsangeboten großer Favorit der Kids. Zusätzlich zu Mottowochen und Tagesprogramm können die Kinder Spielmöglichkeiten der benachbarten Jugendfarm nutzen. Ausflüge in die nähere Umgebung sind ebenfalls möglich. Der Preis beläuft sich auf 30 Euro pro Ferienwoche.

Idylle überm Baldeneysee

Spiel, Spaß und Sport sind sechs Wochen lang beim „Abenteuer mit Emil“ (40 Plätze pro Woche) angesagt. Das Emil-Frick-Haus feiert in 2021 seinen 100. Geburtstag und schon seit einem Jahrhundert toben junge Menschen über das idyllische Gelände des Emils und haben dort eine erholsame Zeit. Die Kinder freuen sich neben dem Tagesprogramm besonders auf die unzähligen Spaßmöglichkeiten des Emils, wie beispielsweise das Fußballfeld, die Seilbahn und den Klettergarten. Der Preis beläuft sich auf 40 Euro pro Woche. Das Angebot findet immer von 8 bis 16 Uhr statt. Das Programm startet um 9 Uhr. Mittagessen und Mineralwasser sind im Preis enthalten.

Regelmäßig testen lassen

Zudem gibt es in allen Kinder- und Jugendhäusern der JHE bunte Angebote. So stehen in der Altenessener Palme 7 unter anderem Skulpturen gestalten, Werken mit Holz oder Filme drehen auf dem Programm, im Altendorfer Check In freuen sich die Kids auf Upcycling, Geocaching und Graffiti und auf dem Freisenbrucher Aktivspielplatz gibt es jede Woche ein neues Motto mit anderen Highlights, wie z. B. Papierschöpfen oder Holzwerkstatt. Weitere Angebote gibt es im Eckhaus Kettwig, im Frintroper Zentrum (FriZ), auf der Jugendfarm Essen, im KJH Hörsterfeld, im Jugendkulturzentrum HüWeg, im Nordvierteltreff Pinguin sowie im KJT Stoppenberg. Voraussetzung für die Teilnahme an allen Angeboten ist nach Corona-Schutzverordnung ein negativer Testnachweis. Dieser muss immer am ersten Tag der jeweiligen Ferienwoche und dann alle drei Tage erbracht werden.

Anmelden

Anmeldungen für den Ferienspaß im Bürgerpark und das Abenteuer mit Emil über die Datenbank auf der Homepage ferienspatz.essen.de/anmeldung. Dort gibt es auch zusätzliche Infos zu allen Programmen.