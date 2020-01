In dem Kooperationsprojekt „Kindergesundheit frühzeitig im Blick – Gesundheitssprechstunden für Schwangere und junge Mütter mit ihren Kindern im Quartier“ hat die AWO Kindergesundheit frühzeitig im Blick und bietet durch das AWO Lore-Agnes-Haus im Essener Nordviertel Beratung von Müttern mit Kindern bis zum vollendeten 1. Lebensjahr an.

Dazu gehören neuerdings auch Hebammen-Sprechstunden im Stadtteil Altendorf. Im Blickpunkt 101 (Haus- Berge-Straße 101, 45356 Essen) steht dieses Angebot Schwangeren und jungen Müttern jeden Donnerstag in der Zeit vom 14:30 - 16:30 Uhr zur Verfügung. Es empfiehlt sich jedoch vor Inanspruchnahme des kostenfreien Beratungsangebotes telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Beratungsanfragen im AWO Lore-Agnes-Haus an der Lützowstraße 32 werden ebenfalls am besten vorab telefonisch unter 0201 – 31053 vereinbart.

Das Projekt wird gefördert aus dem Förderprogramm „Starke Quartiere – starke Menschen“ des Landes Nordrhein-Westfalen, dem ESF der Europäischen Union und von der Stadt Essen.