Heuschnupfen wird zur Volksseuche, immer mehr Menschen sind betroffen. Leider wird die kritische Jahreszeit wegen der milden Winter immer länger. Die Pflanzenpracht für die einen, die juckende Nase und Arztbesuche für die anderen. Wie kommen Allergiker mit ihrem Heuschnupfen durch den Sommer?

Der Pollenflug erreicht selbst graue Stadtbezirke und mit dem Lüften die Wohnräume. Genau hier kann jeder etwas anders machen. Wer seine Innenraum Klimatisierung optimieren will, muss mit Stoßlüften und einem möglichst geschlossenen Luftkreislauf arbeiten. Wer wenigstens in der Wohnung keinen Pollenflug reinlässt, kann seinen Heuschnupfen lindern.

Stoßlüften gegen Pollenflug

Im Winter wollen wir die Heizkosten senken – deswegen sind die Begriffe Stoßlüften und Querlüften allen ein Begriff. Wer die Fenster nur kurz zum Stoßlüften aufreizt, frischt seine Raumluft innerhalb von 5 bis 15 Minuten auf. Wer in der Wohnung die Türen aufstellt und zu zwei Hausseiten die Fenster zum Querlüften öffnet, kann die Luft häufig schon in ein bis zwei Minuten auffrischen. Es kommt darauf an, ob etwas Wind auf eine der Hausseiten drückt. Und genau diese Lüftungstechnik kann einem Allergiker helfen, seinen Heuschnupfen zu lindern.

Im Handel gibt es diverse Geräte zur Luftreinigung. Einige schlucken nur den Staub, andere jedoch auch feine Partikel wie Gräserpollen. Wer im Sommer wegen dem schönen Wetter alle Fenster und Türen aufreizt, lässt jedoch den Pollenflug in die Wohnung. Durch das Stoßlüften kann dieses Problem minimiert werden. Wenn zugleich noch ein Luftreiniger für Allergiker in der Wohnung die Luft reinigt, kann der Pollenallergiker seinen Heuschnupfen lindern. Möglicherweise juckt die Nase direkt nach dem Lüften doch etwas. Es kann möglicherweise eine Atemmaske oder auch ein hochgezogener Schal helfen, wenn man sich nicht so lange in einem anderen Raum aufhalten kann.

Heuschnupfen lindern und nicht ins Schwitzen geraten

Wie aber soll der Pollenallergiker seinen Heuschnupfen lindern und den Hochsommer überstehen? Wenigstens während der Nacht müssen die Fenster geöffnet werden, damit die aufgeheizte Wohnung sich wieder runterkühlt. Oder nicht?

Wer die Innenraum Klimatisierung optimieren möchte, sollte einen guten Ratgeber zu den realisierbaren Möglichkeiten studieren und einige der Tipps befolgen. Genau wie im Winter kann auch im Sommer mit Stoßlüften die Luft kurz aufgefrischt werden. Die Luft speichert nur wenig Wärme, die sich jedoch im Mauerwerk stauen wird. Bei über 30° Celsius im Schatten wird ein Dauerlüften also eh nicht kühlen.

Es wird ein Deckenventilator für den kühlenden Luftzug angebracht. Zur Südseite muss ein Außensonnenschutz vor die Fenster. Eine Hauswandbegrünung oder eine Beschattung kann ebenfalls hilfreich sein. Dennoch heizt sich die Wohnung auf. Wenn möglich, dann wird eine Split Klimaanlage in Betrieb genommen. Diese soll mit der Invertertechnik dosiert kühlen. Wichtiger noch ist die Wärmepumpe, mit der 75% der Energie einfach aus der Außenluft heraus geholt werden. Eine Split Klimaanlage mit 4000 Watt Kühlleistung würde also nur 1000 Watt Strom ziehen.

Weswegen hilft eine Split Klimaanlage bei Heuschnupfen?

Ein Pollenallergiker möchte während der Pollensaison nicht lange lüften. Die mobile Klimaanlage wird als Monoblock aufgebaut und zieht die ganze Zeit Luft an. Der aufgeheizte Teil wird rausgeleitet, der andere strömt als Kaltluft in die Wohnung. Es muss aber durchgehend Luft in die Wohnung nachströmen.

Bei der Split Klimaanlage arbeitet der Kompressor im Außengerät draußen. Das Kühlmittel wird durch die Hauswand zum Innengerät, dem Verdampfer geleitet und anschließend zurück zum Kompressor. Der Luftkreislauf in der Wohnung bleibt geschlossen. Der Pollenallergiker kann mit kurzem Stoßlüften die Raumluft auffrischen, mit dem Luftreiniger für Allergiker die Luft reinigen und kühlt seinen Innenraum im Hochsommer mit der Split Klimaanlage.

Leider wird noch immer etwas Strom verbraucht. Wer jedoch seinen akuten Heuschnupfen lindern kann, indem er daheim bliebt, verbraucht vielleicht an anderer Stelle weniger Energie und fühlt sich insgesamt wohler.

