Die Filiale Katernberg, Katernberger Straße 40, der Sparkasse Essen ist aufgrund eines Corona-Falls vorübergehend geschlossen. Die SB-Automaten vor Ort stehen weiterhin zur Verfügung.

Für ein persönliches Gespräch können sich die Kunden der Filiale Katernberg an die Filialen Schonnebeck, Huestraße 148, Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr, Beratung nachmittags nach Terminvereinbarung; Altenessen, Altenessener Straße 382 bis 386, Montag und Donnerstag 9 bis 13 Uhr, 14 bis 18 Uhr, Dienstag, Mittwoch, Freitag 9 bis 13 Uhr, 14 bis 16 Uhr; Stoppenberg, Gelsenkirchener Straße 5 bis 7, Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr, Beratung nachmittags nach Terminvereinbarung, wenden.

Online-Banking oder App

Alternativ hilft auch das Team der medialen Filiale in der Zeit von 9 bis 20 Uhr unter Tel 0201 103-5000 weiter. Zudem lassen sich viele Serviceaufträge einfach per Online-Banking oder App erledigen. Rückfragen per Mail an sylvia.twiehoff@sparkasse-essen.de oder an nadine.steinkamp@sparkasse-essen.de.