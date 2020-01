Mit der Niederlage aus Hannover im Nacken wollten die Moskitos heute alles daran geben einen Sieg einzufahren. Wichtig, nicht nur für den Spirit und das Selbstvertrauen der Jungs, sondern auch um in der Tabelle noch ein wenig nach oben zu wandern und so bis zum Ende der Hauptrunde einen (Pre-)Playoff platz sicher zu haben.

Moskitos gewannen mit 4:1 in einem temporeichen Spiel.

Zu Gast in Essen war der aktuell Tabellenletzte aus der Krefeld.

Die etwas mehr als 800 Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel mit einem eindeutigen Ergebnis zu Gunsten der Gastgeber vom Westbahnhof, die nun erstmal auf dem 9. Platz der Oberliga-Nord Tabelle stehen.

Nach einem verhaltenden ersten Drittel (1:0) nahm das Spiel im 2. Drittel etwas mehr an Fahrt auf. Krefeld schaffte zwar den Ausgleich, doch die Moskitos gingen nur eine Minute später wieder in Führung. Durch eine ziemlich offensichtliche Notbremse wurde dann dem Team aus der Seidenstadt ein Penalty zugesprochen, jedoch wurde diese Chance zum erneuten Ausgleich vergeben. In der 35. Minute wurde die Führung zum 3:1 ausgebaut und so ging es in die Drittelpause.

Im letzten Drittel ließen die Moskitos nichts mehr anbrennen und erhöhten dann noch zum 4:1 Endstand.

Die Tore für Essen schossen:

1:0 Saccomani (10")

2:1 McLeod (24")

3:1 Holzmann (35")

4:1 Patocka (48")

Charity Day mit Teddy-Toss

Daniel Rückel (Helferteam) hat mit seiner Crew eine tolle Vorarbeit geleistet und so können sich die Fans auf ein ganz besonderes Event am kommenden Freitag freuen.

Denn das Heimspiel am 17.01.2020 steht ganz im Zeichen des Charity-Day.

Wenn die Tillburg Trappers in Essen antreten wird es eine Tombola mit 200 tollen Preisen geben und den wohl ersten Teddy-Toss in der Eishalle am Westbahnhof.

Mitgebracht werden brauchen keine Teddys, die wurden bereits organisiert und können gegen einen Spendenbetrag bereits ab 1€ in der Eishalle erworben werden.

Auch die Tombola hat ordentlich Feuer im Moskitorüssel,

denn zu gewinnen gibt es unter anderem:

VIP Tickets für Rot-Weiss Essen,

ein Fotoshooting bei Feenstaub Entertainment,

VIP Tickets inkl. Meet&Greet mit den 257er

Eintrittskarten für das GOP Theater

und viele tolle weitere Preise.

Lose wird es für 2€ zu kaufen geben und die Ausgabe der Gewinne erfolgt natürlich am selben Abend. Der gesamte Erlös geht zur jeweils zur Hälfte an die Aktion Lichtblicke e.V. und an die Jugend der Moskitos.