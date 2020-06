Auch der 2. Spielabend am 19.06.20 war wieder ein Erfolg!

Liebe Schachfreunde,

seit dem 15.06.2020 ist in NRW wieder Kontaktsport möglich. Diese Regelung gilt vorerst bis zum 01.07.2020! Auch am Freitag , den 19.06.2020, trafen sich wieder die Leute bei uns, um Schach zu spielen oder einfach nur zu quatschen!

Aber weiterhin gibt es noch folgende Regelung:

1.Der Abstand von 1,50 Meter gilt auch weiterhin.

2.Es dürfen max. 10 Leute im Klubraum anwesend sein.

3.Die Abstandsregelung gilt natürlich nicht, wenn eine Partie gespielt wird. Das Tragen einer Mund/Nasenbedeckung ist aber Pflicht.

4.Die Leute müssen sich in Listen eintragen, welche vier Wochen lang aufbewahrt werden müssen.

5.Nach dem Kampf sind die Figuren, Tisch und der Platz zu desinfizieren. Diese sind durch die Spieler eigenverantwortlich durchzuführen! Die Mittel sind vorhanden!

Wir bitten euch, aufgrund der max. Anzahl von Leuten Bescheid zu geben, wann und wie lange ihr im Klub bleiben möchtet. Bitte schickt eine Mail an info@listiger-bauer.de . Ruft bitte auch am Spieltag im Klub unter der Nummer 0201/623337 an, ob die Anzahl von max. 10 Leuten nicht überschritten ist.

Das Jugendtraining findet dann auch wieder von 18 Uhr - 19 Uhr statt. Ab 19:30 Uhr beginnt dann der allgemeine Spielbetrieb.

Der Schachclub ist wieder am kommenden Dienstag, den 23.06.20 für das Jugendtraining ab 18 Uhr geöffnet, der Spielabend beginnt um 19:30 Uhr.

Die Listigen Bauern!