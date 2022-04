Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat erneut drei wichtige Punkte eingefahren. Im vorösterlichen Schneetreiben besiegte der Aufstiegsfavorit die U21 des Bundesligisten 1. FC Köln durch späte Tore von Simon Engelmann und Marius Kleinsorge mit 2:0.

Beim standesgemäßen 3:0-Sieg im Niederrheinpokal-Viertelfinale am Dienstagabend gegen den Oberligisten SpVg Schonnebeck hatte RWE-Trainer Christian Neidhart viele Leistungsträger geschont, gegen Köln standen sie wieder auf dem Rasen. Bis auf zwei Routiniers: Felix Bastians musste verletzungsbedingt passen, Torwart Daniel Davari nahm auf der Bank Platz. In Wiedenbrück hatte der der Kapitän noch zu Null gespielt, nun gab Christian Neidhart Jakob Golz den Vorzug. Daniel Heber trug die Binde am Arm.

Trotz des Wintereinbruchs liefen die Rot-Weissen vor 10.000 Zuschauern sofort heiß. Nach neun Minuten hatte Thomas Eisfeld den Führungstreffer auf dem Fuß, schoss jedoch freistehend am langen Eck vorbei. Fünf Minuten später zappelte die Kugel nach Kopfball von Daniel Heber im Netz, doch Schiedsrichter Marc Jäger annullierte den Treffer nach Befragung seines Assistenten wegen eines vermeintlichen Foulspiels.

Golz verhindert Rückstand

Eine knappe halbe Stunde hatte RWE alles im Griff, doch dann kämpften sich die Gäste ins Spiel. Und plötzlich brannte es lichterloh im Essener Strafraum. Zweimal kam Kölns Oliver Issa Schmitt frei zum Abschluss, scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Jakob Golz (34. und 39.). Zwischendurch leistete sich die neue Nummer eins allerdings auch zwei Aussetzer, die folgenlos blieben.

Mit aggressivem Anlaufen beeindruckten die kleinen Geißböcke auch im zweiten Durchgang den Favoriten, der seine wenigen Gelegenheiten allerdings auch nicht ungenutzt ließ. Die beiden Abschlüsse von Isaiah Young (47. und 55.) parierte FC-Torwart Daniel Adamczyk mühelos.

Als die Bemühungen der Essener zusehends zerfahrener wurden, brachte Christian Neidhart mit Cedric Harenbrock und Marius Kleinsorge zwei frische Offensivkräfte. Die nächste Chance hatte allerdings Abwehrspieler Felix Herzenbruch, dessen Kopfball Daniel Adamczyk entschärfte (73.). Noch größer war indes die Gelegenheit von Isaiah Young, dem nach Steilpass von Niklas Tarnat vor Adamczyk (82.) die Nerven flatterten.

Doch wenn gar nichts geht, dann ist da ja noch Simon Engelmann. Aus dem Gewühl setzte der bis dahin wirkungslose Torjäger die Kugel in die Maschen (85.). In der Nachspielzeit setzte Marius Kleinsorge dann sogar noch einen drauf, als er nach einem Konter ins verwaiste Kölner Tor traf.

Nachholspiel in Oberhausen

Weiter geht's am Dienstagabend (19.30 Uhr) mit dem Nachholspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Die Vorzeichen für ein echtes Spitzenspiel sind gegeben, zumal die Oberhausener nach acht ungeschlagenen Partien in Folge wieder ins Aufstiegsrennen eingreifen wollen. Am Samstag muss RWO allerdings beim Tabellendritten Fortuna Köln antreten.