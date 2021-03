„Auf uns!“ Wenn es nach der Ehrenamt Agentur Essen und der EMG – Essen Marketing GmbH geht, gönnen die Essener im Sommer sich und den Stadtbäumen abends ein kühles Getränk. Nach den sehr heißen und trockenen letzten Jahren, benötigen immer mehr Jungbäume im Sommer zusätzliches Wasser.

Der wenige Regen reicht schon lange nicht mehr aus, um die Bäume zu versorgen. Um jetzt möglichst viele Essener als Unterstützer zu gewinnen, hat die EMG für die Initiatoren Runder Umwelttisch, Gemeinsam für Stadtwandel, Transition Town und Ehrenamt Agentur eine Kampagne entwickelt und umgesetzt. Die Plakate dazu sind ab heute an 150 Standorten in Essen zu sehen.

Durstlöscher für Bäume

„Als uns Janina Krüger von der Ehrenamt Agentur angerufen und um Unterstützung gebeten hat, haben wir direkt zugesagt“, sagt Florian Hecker, Leiter der Stadtwerbung bei der EMG. „Die Idee zur Kampagne kam im Team dann ziemlich schnell auf. Wir wollten auf keinen Fall mit der moralischen Keule kommen, sondern mit Witz und einem Augenzwinkern zum Mitmachen aufrufen. Einen kühlen Durstlöscher mit dem Baum vor der Haustür zu teilen, erschien uns da genau richtig. Das fröhliche „auf uns“ macht das ganze gleich viel persönlicher“, sagt Hecker mit einem Lächeln.

„Vor unseren Türen stehen Bäume, die für unser aller Wohlergehen unverzichtbar sind. Sie spenden Schatten und Luft, halten Regenwasser in der Stadt und erhöhen die Lebensqualität. Damit dies so bleibt, wollen wir Menschen, die sich in allen Stadtteilen um die Wasserversorgung der von Trockenheit bedrohten Stadtbäume kümmern, unterstützen und weitere motivieren!“, erklärt Janina Krüger, Geschäftsführerin der Ehrenamt Agentur Essen.

1.000 Liter

Essen hat als Großstadt einen Grünanteil von 52 Prozent. Großen Anteil, diesen zu erhalten, haben Ehrenamtliche, die sich gemeinsam für Stadtbäume einsetzen. Damit jeder Baum mit Wasser versorgt ist, bauen Initiativen von Gemeinsam für Stadtwandel und dem Runden Umwelttisch mit der Ehrenamt Agentur eine Engagementstruktur auf. Ziel ist, dass in jedem Stadtteil Ehrenamtliche vernetzt, sinnvoll mit Wasserlogistik unterstützt und falls nötig mit Material ausgestattet werden.

Als Gießkannenhelden können sich alle Privatpersonen aber auch Firmen in Essen engagieren. In allen Stadtteilen werden Grundstückseigentümer gesucht, die als Paten einen 1.000-Liter-Behälter als Wasserspeicher für Gießaktionen aufstellen. Interessierte „Platzschenker“ und Anwohner, die in regelmäßigen Abständen die Bäume vor der eigenen Haustür mit Wasser versorgen wollen, wenden sich am besten direkt an die Ehrenamt Agentur. Weitere Infos und Kontaktdaten finden Interessierte unter www.giesskannenhelden.de oder per Mail an giessen@ehrenamtessen.de.