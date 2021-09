Zuhause gesucht: Staffordshire-Mix Gino hat das Tierheim satt

Dem wundervollen Staffordhire Terrier-Mischlingsrüden "Gino Dino" reicht es so langsam im Tierheim. Bald sitzt er schon ein Jahr hier. Das geht doch so wirklich nicht!

Den kommenden Frühling möchte er gerne in seinem eigenen Zuhause verbringen dürfen und von dort aus die Welt erkunden, denn Gino liebt es, ausgiebig spazieren zu gehen und neue Orte zu entdecken.

Liebt Spaziergänge

Was er dabei weniger mag, sind Begegnungen mit anderen Hunden, denn schließlich ist er der Chef.

Ginos Pfleger arbeiten mit ihm bereits an diesem Problem und ein zukünftiger Besuch in der Hundeschule wäre sicherlich auch hilfreich, denn auch, wenn Gino ein kleiner Sturkopf ist, manchmal lernt er gerne und schnell! Auch das Autofahren muss mit Gino noch trainiert werden.

Ruhiges Zuhause bevorzugt

Menschen findet der Rüde prima und er möchte gerne in ein ruhigeres Zuhause ziehen, wo er die Aufmerksamkeit seiner Menschen ganz für sich alleine hätte.

Wer Gino bei sich aufnehmen möchte, meldet sich Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Nähere Infos zu und weitere Fotos von Gino gibt es unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/hunde/gino.html