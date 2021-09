GE. Am 25. und 26. September 2021 findet in diesem Jahr wieder die nachtfrequenz "Die lange Nacht der Jugendkultur" statt. Auch das Ückendorfer Spunk, Festweg 21, ist wieder mit dabei und bietet über 24 Stunden lang Programm für Teenies und Jugendliche an.

Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit einem Foto-Workshop. Hier können die interessierten Teenies und Jugendlichen Tipps und Tricks für schöne Fotos mit Handy oder Tablet bekommen.

Nach dem Foto-Workshop geht es um 16 Uhr zur modernen Schnitzeljagd durch das Ruhrgebiet. Mit Hilfe von Koordinaten und ein paar Tipps werden beim Geocaching Verstecke gesucht und hoffentlich gefunden. Dabei beschränken sich die jungen Schatzsucher nicht nur auf Ückendorf oder Gelsenkirchen, sondern besuchen auch Orte wie die Zeche Zollverein und den Landschaftspark Duisburg-Nord.

Während die Schatzsucher bis 22 Uhr unterwegs sind, geht es um 19 Uhr im Spunk gleich in die nächste Runde des wortGEwaltig Poetry-Slams. In der ersten Runde nach der Sommerpause treten wieder einige Slammer mit ihren selbst geschriebenen Texten gegeneinander an. Der oder die Gewinnerin tritt dann am November wieder beim großen Jahresfinale auf.

Um 22 Uhr ist dann noch lange nicht Ende im Ückendorfer Jugend-Kultur-Zentrum, denn dann startet die Cine-Night. Hier können die teilnehmenden Teenies und Jugendlichen gemeinsam ausgewählte Filme schauen. Und das bis zum Morgengrauen. Dann steht noch ein gemeinsames Frühstück an, bevor es dann nach 24 Stunden Action erstmal ausruhen heißt.

Eine Anmeldung ist im Spunk, Festweg 21, möglich.