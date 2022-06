Radfahrer werden das kennen: Auf dem Weg zur Arbeit oder auf einer Fahrradtour bemerkt man plötzlich einen platten Reifen. Das Flickzeug befindet sich bei vielen oftmals in der kleinen Werkzeugtasche unter dem Sattel, doch wie ärgerlich ist es, wenn man ausgerechnet die Luftpumpe nicht mitgenommen hat?

Oder aber man bemerkt, dass die Vorderradbremse nicht mehr richtig funktioniert und man Werkzeug benötigt, um die Bremse nachzuziehen.

Was also tun, wenn man unterwegs einen Fahrradnotfall hat und ganz unvorbereitet ohne Werkzeug unterwegs ist?

Die Stadt Gelsenkirchen hat Abhilfe geschaffen: Seit mittlerweile 2 Jahren sind in der Stadt 50 kostenlose Rad Service Stationen aufgestellt. Unter anderem im Nordsternpark, am Hauptbahnhof, an diversen Tankstellen, sowie am Hans-Sachs-Haus.

Die Stationen verfügen über eine Luftpumpe, sowie über Werkzeug, um kleinere Reparaturen durchführen zu können. So macht Radfahren in Gelsenkirchen Spaß!