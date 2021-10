Dieses mal ein etwas anderer Rückblick auf einen Trabrenntag in Gelsenkirchen.

Traumhaft schönes Wetter mit strahlenden Sonnenschein am Saisonhöhepunkt des Jahres 2021!

Wir packten schon früh unsere Kamera-Ausrüstung, denn die Vorfreude auf zwölf spannende Trabrennen (darunter der „Grand Prix de Gelsenkirchen“) war groß.

Viele Zuschauer säumten die Strecke. Die Organisation war wieder vorbildlich, gerade was auch den Zutritt auf das Gelände anging. Egal ob Zuschauer, Aktive und Fotografinnen/Fotografen, es wurde korrekt und zügig nach der 3G-Regel kontrolliert.

Die Stimmung an diesem besonderen Renntag war einmalig und so haben wir auch an vielen kleinen Nebenschauplätze fotografiert. Herausgekommen sind nicht nur „typische“ Bilder des Rennens, sondern Details, Portraits und andere, manchmal auch außergewöhnliche Ansichten.

Die „Tour Européen du Trotteur Français“ brachte jede Menge französisches Flair mit an diesem Renntag.

Zur Einstimmung auf das 9. Rennen führten die Minitraber Lara und Melina mit Cheesecake und Hansi die Parade an.

Die Minitraber

Foto: Manuela Wilms

War doch noch etwas – Genau! Jos Verbeeck, genannt der belgische „Hexenmeister“! Unglaublich viele Siege und Auszeichnungen in Europa und ein echtes Original!

Jos Verbeeck

Foto: Wolfram Wilms

Zu dem Stimmengewirr aus französisch, belgisch, deutsch, englisch und niederländisch mischte sich der Duft von Bratwurst und Kaffee. Die beiden Eiswagen hatten ebenfalls eine Menge zu tun bei dem schönen Wetter.

Wir freuen uns auf den nächsten Renntag und möchten mit unseren Fotos Lust machen und die Neugierde wecken für diesen schönen Sport.

Der nächste Renntag im GelsenTrabPark ist Donnerstag, der 21. Oktober 2021, Rennbeginn:16:00 Uhr.

Hier noch ganz fix die Sieger der zwölf Trabrennen:

Rennen 1 Tom Karten mit „Adrian Scott“

Rennen 2 Jochen Holzschuh mit „Quara Mai“

Rennen 3 Samantha Stolker mit „Rita“

Rennen 4 Jan Thijs de Jong mit „Mr Blitzer Byd“

Rennen 5 Robbin Bot mit „Kyriad Newport“

Rennen 6 Paul Kuhsträter mit „Isla“

Rennen 7 Niels Jongejans mit „Velten Maple Leaf“

Rennen 8 Julia Holzschuh mit „Georgies Joker“

Rennen 9 Thomas Panschow mit „Express Jet“

Rennen 10 Jochen Holzschuh mit „Bacardi Royal“

Rennen 11 Jochen Holzschugh mit „Di Ospeo“

Rennen 12 Robbin Bot mit „Chic Bi“

Text: Manuela Wilms

Fotos: Manuela Wilms, Wolfram Wilms