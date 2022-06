Heute (29.06.2022) waren wir mit Interessierten Ukrainischen und Syrischen Männern in Gelsenkirchen beim SLV-Bildungszentrum Rhein-Ruhr, von der Gesellschaft für Schweißtechnik.

Selbstverständlich hatten wir auch Damen Begleitung, denn auch da ist das Interesse durchaus hoch.

Wir sind von Herr Thorsten Gorszka und Herr Mario Jäger durch den Ausbildung Betrieb geführt worden. Die Teilnehmer/Innen bekamen Einblick in die Schlosserei, der Dreh- und Fräsabteilung, sowie dem Herzstück der Schweißerei. Von Autogen über MIG, MAG und Schutzgas schweißen war alles dabei. Wir hatten viele begeistere Gesichter bei uns und sehr viel Interesse. Es ist einfach mal was anderes diese Berufe Hautnah zu erleben. Mich persönlich brachte es in die Zeit der Henrichs Hütte in Hattingen zurück.

Da das Interesse wirklich sehr groß war denken wir als Interkulturelles Zentrum Magnet, werden wir noch mit einigen Gruppen dieses und viele andere Bildungszentren besuchen. Für die Ukrainischen Teilnehmer war es eine besondere fahrt und einige von Ihnen würden eher heute als morgen dort anfangen.

Die ist dann Integration zum dabei sein.

Markus Ackermann