Auch zum Wochenauftakt gibt es betreffs der aktuellen Corona-Lage in Gladbeck leider eher negative Veränderungen. Der Inzidenzwert hat einen kräftigen Sprung um fast 20 Punkte in Richtung 100 gemacht und zudem gab es auch noch einen weiteren Todesfall vor Ort. Das Ableben einer 89jährigen wird von offizieller Seite als Corona-Sterbefall eingestuft. Auch auf Ebene des Kreises Recklinghausen ist der Inzidenzwert leicht gestiegen, allerdings deutlich schwächer als in Gladbeck.

Wie bereits erwähnt gab es einen Corona-Sterbefall in Gladbeck, ein zweiter Fall wird aus Datteln gemeldet, wo ein 88jähriger Mann verstarb. Somit ist die Zahl der Todesfälle, die mit Corona in Verbindung gebracht werden, im Kreis Recklinghausen auf 998 gestiegen.

Aktuell (Stand 11. Oktober, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 8. Oktober) gibt es im gesamten Kreis Recklinghausen 36.486 (+ 126) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 34.660 (+ 77) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 998 (+ 2) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 828 (+ 47) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 64,9 (+ 1,2) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten.

Gladbeck: 5.800 (+ 28) Infizierte, 153 (+ 12) aktuell Infizierte, 5.492 (+ 15) Genesene sowie 153 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 9,0 (+ 13,2).

Castrop-Rauxel: 4.311 (+ 7) Infizierte, 57 (- 1) aktuell Infizierte, 4.165 (+ 8) Genesene sowie 89 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 31,5 (+ 15,0).

Datteln: 2.047 (+ 11) Infizierte, 54 (- 1) aktuell infizierte Personen, 1.905 (+ 11) Genesene sowie 88 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 72,0 (+ 8,6).

Dorsten: 3.293 (+ 4) Infizierte, 49 (unverändert) aktuell infizierte Personen, 3.169 (+ 4) Genesene sowie 75 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 33,6 (- 2,6).

Haltern am See: 1.117 (+ 3) Infizierte, 19 (- 2) aktuell infizierte Personen, 1.085 (+ 1) Genesene sowie 13 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 15,9 (+ 2,7).

Herten: 4.078 (+ 12) Infizierte, 80 (+ 9) aktuell Infizierte, 3.875 (+ 3) Genesene sowie 123 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 80,8 (+ 7,9).

Marl: 5.160 (+ 13) Infizierte, 113 (+ 4) aktuell Infizierte, 4.923 (+ 9) Genesene sowie 124 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 80,8 (+ 16,8).

Oer-Erkenschwick: 1.961 (+ 14) Infektionen, 77 (+ 8) aktuell Infizierte, 1.815 (+ 6) Genesene sowie 69 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 117,3 (+ 3,1).

Recklinghausen: 7.287 (+ 33) Infektionen, 201 ( +15) aktuell Infizierte, 6.859 (+ 18) Genesene sowie 227 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 93,9 (+ 4,5).

Waltrop: 1.432 (+ 1) Infektionen, 25 (- 1) aktuell Infizierte, 1.372 (+ 2) Genesene sowie 35 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 27,1 (- 10,2).

Das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen weist darauf hin, dass bei schwach positiven Testergebnissen ein Nachtest durchgeführt wird. Ist dieser negativ, wird das ursprünglich positive Testergebnis korrigiert. Dadurch kann vereinzelt ein bestätigter Fall weniger gezählt werden als am Vortag. In gleicher Weise kann ein Umzug in eine andere Stadt die Fallzahl gegenüber dem Vortag beeinflussen. Derzeit wird die Datenbank zudem fortlaufend um Altfälle bereinigt. Dies macht sich in der Zeitreihe bei der Gesamtzahl der bestätigten Fälle bemerkbar.

34.660 (+ 77) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.

Nach dem Bericht der "Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe" (Stand 4. Oktober, 6 Uhr) wurden im Kreis Recklinghausen in der Zeit vom 27. Dezember 2020 bis 4. Oktober 2021 insgesamt 791.622 Impfdosen verabreicht, 413.931 Personen geimpft, von denen 17.004 die erste und 396.927 bereits zwei Impfungen erhalten haben. Und 6.275 Personen wurde bereits eine so genannte "Booster-Impfung" verabreicht. Dies entspricht mit Stand 7. Oktober, 24 Uhr, einer Impfquote (mindestens eine Impfung erhalten) von bisher 73,0 Prozent.

Auch die Corona-Zahlen der Bezirksregierung Münster liegen vor. Demnach (Stand 11. Oktober, 0 Uhr) in den Klammern jeweils der Vergleich zum 10. Oktober gab es in Bottrop bislang 6.376 (+ 40) positive Tests. Aktuell an Corona erkrankt sind 140 (unverändert) Personen, 6.100 (unverändert) Personen gelten inzwischen wieder als "genesen" und es werden 121 (unverändert) Todesfälle gemeldet.

In Gelsenkirchen gab es bisher 18.354 (+ 23) positive Testergebnisse und aktuell gibt es 360 (- 80) an Corona erkrankte Menschen. Es gibt 17.600 (+ 200) Genesene und 426 (+ 1) Todesfälle.

Für Bottrop ergibt sich aktuell (Stand 11. Oktober, 0 Uhr) ein Inzidenzwert (in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 10. Oktober) von 58,8 (+ 2,6) und in Gelsenkirchen liegt der Inzidenzwert bei 63,3 (- 2,3).

Zugelassene Schnellteststellen in Gladbeck

Die Corona-Regeln wurden zwar deutlich gelockert, doch ist noch immer zum Teil die Vorlage eines tagesaktuellen Negativ-Schnelltests einer zugelassenen Teststelle erforderlich. Keinen aktuellen Schnelltest vorlegen müssen lediglich Personen, die bereits ihre beiden Corona-Impfungen erhalten haben und die letzte Impfung muss mindestens zwei Wochen zurückliegt. Gleiches gilt für so genannte "Genesene", die seit mindestens vier Wochen nicht mehr an Corona erkrankt sind.

Aktuell gibt es in Gladbeck 25 zugelassene Teststellen. Achtung: Die nachfolgende Auflistung beruht auf den offiziellen Informationen, erfolgt ohne jegliche Gewähr. Der Redaktion liegen Informationen vor, wonach verschiedene Schnellteststellen nicht mehr betrieben werden:

* Dr. Jens Reese in Gladbeck-Mitte, Lambertistraße 23, Tel. 02043-22590

* Sepideh Vaezy in Gladbeck-Mitte, Bottroper Straße 127a, Tel. 02043-21006

* Markus Reumkens in Gladbeck-Mitte, Friedrichstraße 3, Tel. 02043-64826

* Arztpraxis Lambert Timphus in Gladbeck-Mitte, Mittelstraße 38, Tel. 02043-23301

* Gültekin Sancar / Aytekin Sancar / Sevim Celik in Zweckel, Händelstraße. 14, Telefon: 02043-51014

* Gültekin Sancar / Aytekin Sancar / Sevim Celik in Zweckel, Kardinal-Hengsbach-Platz 1, Tel. 02043-59600

* Apothekerin Dorothee Pradel (Elefanten-Apotheke) in Gladbeck-Mitte, Friedrich-Ebert-Straße 2, Tel. 02043-29222

* Holzwarth Apotheke Gladbeck (Corina Holzwarth) in Zweckel, Dorstener Straße 3, Tel. 02043-9571900, Online-Anmeldung unter www.Holzwarth-Apotheke-Gladbeck.de

* DRK Kreisverband Gladbeck, diverse Teststellen im gesamten Stadtgebiet, Online-Anmeldung unter www.drk-gladbeck.de

* Hausarztzentrum Butendorf in Butendorf, Horster Straße 137, Tel. 02043-29460 und 0157-38459010

* Thomas Hanisch in Rentfort, Kampstraße 47, Tel. 02043-295351

* Dres. Ulrich und Erna-Maria Heil in Butendorf, Horster Straße 87, Tel. 02043-32200

*Dr. med. Ralf Makowka in Rentfort, Kampstraße 5

* Gemeinschaftspraxis Dr. med Andreas Schulte-Terhusen, Dr. med Dietmar Krause, Johannes Maas, Dr. med. Claudia Klink in Gladbeck-Mitte, Friedrich-Ebert-Straße 2, Tel. 02043-20610

*Praxis Ahmet Altunbas in Brauck, Horster Straße 412, Tel. 02043-39888

* Praxis Dres. med. Böhmeke, Schmidt, Widjaja in Gladbeck-Mitte, Goethestraße 9, Tel. 02043-378837

* Dr. med. Murat Bilgic in Gladbeck-Ost, Bülser Straße 55 bis 57, Tel. 02043-61191

* Zahnkosmetik Tanja Diedring in Zweckel, Feldhauser Straße 224, Tel. 0151-67601159

* Arztpraxis Dipl.-Med. Anett Aurich in Brauck, Roßheidestraße 170, Tel. 02043-34343

* Dr. Henning Keimer in Gladbeck-Mitte, Friedrichstraße 24-26, Tel. 02043-987480

* Teststelle Drive-In in Wittringen, Burgstraße 64, E-Mail-Anmeldung: gladbeck@schnelltest.nrw

* Teststelle Parkplatz Stewes Hagebaumarkt in Gladbeck-Ost, Krusenkamp 15, E-Mail-Anmeldung: hagebaumarkt.gladbeck@hi-competence.com

* Schreurs Consulting Group in Gladbeck-Mitte, Teststelle Festplatz Horster Straße, Online-Anmeldung: www.testcov.de

* Teststelle City-Center in Gladbeck-Mitte (1. Obergeschoss des City-Centers), Hochstraße 51 bis 53, Testungen spontan vor Ort oder online buchbar über www.medco-testzentrum.de