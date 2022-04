Wie bereits berichtet hat der Kreis Recklinghausen die Bekanntgabe der aktuellen Corona-Zahlen nahezu eingestellt. Ab sofort erfolgt die Veröffentlichung von Detailzahlen für alle 10 kreisangehörigen Städte nur noch ein mal pro Woche und zwar jeden Freitag. Und dies ist am heutigen 8. April erstmals der Fall.

Demnach gibt es in Gladbeck und in allen anderen kreisangehörigen Städten immer noch viele Neuinfektionen und entsprechend fallen auch die Inzidenzzahlen aus. Seit dem 5. April wurden zudem 9 weitere Todesfälle gezählt, die mit Corona in Verbindung gebracht werden können. Unter den Verstorbenen befinden sich auch zwei Männer (70 und 91 Jahre alt) aus Gladbeck. Die übrigen Todesfälle wurden aus Herten, Oer-Erkenschwick und Recklinghausen (je 2) sowie Datteln gemeldet.

Demnach (Stand 8. April, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderungen im Vergleich zum 5. April) wurden im Kreis Recklinghausen bislang insgesamt 141.022 (+ 3.216) Neuinfektionen und 1.231 (+ 9) Todesfälle gezählt. Der Inzidenzwert wird mit 1.002,4 (- 93.1) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten.

Gladbeck: 18.262 (+ 346) Infizierte, 185 (+ 2) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 925,6 (- 226,4).

Castrop-Rauxel: 16.578 (+ 336) Infizierte, 122 (unverändert) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 845,1 (- 72,5).

Datteln: 7.288 (+ 150) Infizierte, 101 (+ 1) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 823,9 (- 123,8).

Dorsten: 16.124 (+ 473) Infizierte, 95 (unverändert) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 1.179,6 (- 48,3).

Haltern am See: 6.901 (+ 262) Infizierte, 18 (unverändert) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 1.345,0 (- 50,2).

Herten: 15.781 (+ 284) Infizierte, 153 (+ 2) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 963,5 (- 116,4).

Marl: 19.210 (+ 464) Infizierte, 142 (unverändert) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 1.042,6 (- 40,3).

Oer-Erkenschwick: 7.285 (+ 112) Infektionen, 93 (+ 2) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 735,8 (- 117,3)

Recklinghausen: 27.727 (+ 679) Infektionen, 276 (+ 2) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 1.078,5 (- 75,9).

Waltrop: 5.866 (+ 140) Infektionen, 46 (unverändert) Todesfälle und der Inzidenzwert liegt bei 878,8 (- 74,).

In der Zeit vom 4. bis 8. April wurden insgesamt 80 Corona-Patienten stationär in Krankenhäusern im Kreis Recklinghausen aufgenommen. In der genannten Zeit mussten 13 bis 16 Patienten intensivmedizinisch behandelt werden.

Seit dem 27. Dezember 2020 (in den Klammern die Veränderungen - die Zahlen werden ein mal pro Woche aktualisiert - zur vorherigen Meldung) wurden in den zehn Städten des Kreises Recklinghausen insgesamt 1.265.180 (+ 6.989) Impfdosen verabreicht, dabei 455.128 (+ 199) Personen geimpft. 10.685 (- 13) Personen haben einen unvollständigen Impfschutz, 444.443 (+ 211) Personen verfügen über einen vollständigen Impfschutz und von den Letztgenannten haben zudem 380.844 (+ 6.461) bereits eine Booster-Impfung erhalten. Damit liegt die Quote der vollständig geimpften Menschen im Kreisgebiet bei 78,9 (unverändert) Prozent.

Auch die Corona-Zahlen der Bezirksregierung Münster liegen vor. Demnach (Stand 8. April, 0 Uhr, in den Klammern die Veränderungen im Vergleich zum 7. April) liegt die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 6,70 (+ 0,25). Der Anteil der Corona-Patienten gemessen an der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Intensivbetten liegt in Nordrhein-Westfalen bei 7,85 (- 0,66) Prozent und die landesweite 7-Tages-Inzidenz bei 1.025,3 (- 48,1).

In Bottrop gab es bislang insgesamt 27.507 (+ 243) Infizierte und aktuell sind 4.100 (unverändert) an Corona erkrankt. Als "genesen" gelten 23.200 (+ 200) Personen und es wurden bislang 168 (unverändert) Verstorbene gezählt. Der Inzidenzwert liegt bei 845,9 (+ 9,4)

Und in Gelsenkirchen wurden bislang insgesamt 63.00 (+ 389) Infektionen gezählt, aktuell erkrankt sind 10.200 (unverändert) Menschen. Genesen sind 52.300 (+ 400) Personen und es gab bislang 553 (+ 2) Verstorbene. Der Inzidenzwert wird mit 811,6 (- 15,5) angegeben.

Zugelassene Schnellteststellen in Gladbeck



Die Corona-Regeln wurde mit Wirkung 2. April 2022 grundlegend verändert. Nur noch in seltenen Fällen (zum Beispiel Seniorenheime, Reisen) müssen so genannte Schnelltests mit Negativergebnissen vorgelegt werden.

Aktuell gibt es in Gladbeck 25 zugelassene Teststellen. Achtung: Die nachfolgende Auflistung beruht auf den offiziellen Informationen, erfolgt ohne jegliche Gewähr. Der Redaktion liegen Informationen vor, wonach verschiedene Schnellteststellen nicht mehr betrieben werden:

* Dr. Jens Reese in Gladbeck-Mitte, Lambertistraße 23, Tel. 02043-22590

* Sepideh Vaezy in Gladbeck-Mitte, Bottroper Straße 127a, Tel. 02043-21006

* Markus Reumkens in Gladbeck-Mitte, Friedrichstraße 3, Tel. 02043-64826

* Arztpraxis Lambert Timphus in Gladbeck-Mitte, Mittelstraße 38, Tel. 02043-23301

* Gültekin Sancar / Aytekin Sancar / Sevim Celik in Zweckel, Händelstraße. 14, Telefon: 02043-51014

* Gültekin Sancar / Aytekin Sancar / Sevim Celik in Zweckel, Kardinal-Hengsbach-Platz 1, Tel. 02043-59600

* Apothekerin Dorothee Pradel (Elefanten-Apotheke) in Gladbeck-Mitte, Friedrich-Ebert-Straße 2, Tel. 02043-29222

* Holzwarth Apotheke Gladbeck (Corina Holzwarth) in Zweckel, Dorstener Straße 3, Tel. 02043-9571900, Online-Anmeldung unter www.Holzwarth-Apotheke-Gladbeck.de

* DRK Kreisverband Gladbeck, diverse Teststellen im gesamten Stadtgebiet, Online-Anmeldung unter www.drk-gladbeck.de

* Hausarztzentrum Butendorf in Butendorf, Horster Straße 137, Tel. 02043-29460 und 0157-38459010

* Thomas Hanisch in Rentfort, Kampstraße 47, Tel. 02043-295351

* Dres. Ulrich und Erna-Maria Heil in Butendorf, Horster Straße 87, Tel. 02043-32200

*Dr. med. Ralf Makowka in Rentfort, Kampstraße 5

* Gemeinschaftspraxis Dr. med Andreas Schulte-Terhusen, Dr. med Dietmar Krause, Johannes Maas, Dr. med. Claudia Klink in Gladbeck-Mitte, Friedrich-Ebert-Straße 2, Tel. 02043-20610

*Praxis Ahmet Altunbas in Brauck, Horster Straße 412, Tel. 02043-39888

* Praxis Dres. med. Böhmeke, Schmidt, Widjaja in Gladbeck-Mitte, Goethestraße 9, Tel. 02043-378837

* Dr. med. Murat Bilgic in Gladbeck-Ost, Bülser Straße 55 bis 57, Tel. 02043-61191

* Zahnkosmetik Tanja Diedring in Zweckel, Feldhauser Straße 224, Tel. 0151-67601159

* Arztpraxis Dipl.-Med. Anett Aurich in Brauck, Roßheidestraße 170, Tel. 02043-34343

* Dr. Henning Keimer in Gladbeck-Mitte, Friedrichstraße 24-26, Tel. 02043-987480

* Teststelle Drive-In in Wittringen, Burgstraße 64, E-Mail-Anmeldung: gladbeck@schnelltest.nrw

* Teststelle Parkplatz Stewes Hagebaumarkt in Gladbeck-Ost, Krusenkamp 15, E-Mail-Anmeldung: hagebaumarkt.gladbeck@hi-competence.com

* Schreurs Consulting Group in Gladbeck-Mitte, Teststelle Festplatz Horster Straße, Online-Anmeldung: www.testcov.de

* Teststelle City-Center in Gladbeck-Mitte (1. Obergeschoss des City-Centers), Hochstraße 51 bis 53, Testungen spontan vor Ort oder online buchbar über www.medco-testzentrum.de

* Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Jordan und Kollegen in Gladbeck-Ost, Bülser Strasse 55 bis 57.

* Wittringer Apotheke in Gladbeck-Mitte, Bottroper Straße 125. Geöffnet (Nebengebäude auf dem Hofgelände) montags bis sonntags (täglich!) von 10 bis 19 Uhr. Terminvereinbarung unter www.schneltest.nrw erbeten, Spontantestungen sind aber möglich.