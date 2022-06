Hoher Sachschaden entstand am späten Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Ellinghorst.



Gegen 23.45 Uhr war dort ein 27-jähriger Gladbecker mit seinem Pkw in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug touchierte und erheblich beschädigte. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf stolze 15.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol, sodass dem Gladbecker auf der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Auto des 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei stellte zudem seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Die Ermittlungen dauern an.