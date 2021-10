Neuerlicher Brandeinsatz für die Gladbecker Feuerwehr: Am Samstagvormittag wurde der wurde der Kreisleitstelle Recklinghausen um 9.38 Uhr der Brand einer Sauna in einem Wohngebäude auf der Straße "Am Südpark" in Brauck gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sollte sich noch eine Person in dem Gebäude befinden.

Die Feuerwehr Gladbeck rückte mit den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswache sowie den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr aus. Beim Eintreffen der ersten Einheiten war eine deutliche Rauchentwicklung aus den Fenstern im Erdgeschoss und der Haustür des Einfamilienhauses zu erkennen. Schnell wurde aber klar, dass sich inzwischen keine Personen mehr im Gebäude befanden. Es brannte eine Saunakabine samt ihres Inventars im Erdgeschoss.

Sofort wurde die Brandbekämpfung mit einen Trupp unter schwerem Atemschutz und einem C-Strahlrohr eingeleitet. Durch die schnell eingeleiteten Maßnahmen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, wurde ein Hochleistungslüfter zum Entrauchen des Gebäudes eingesetzt. Das abgelöschte Brandgut wurde ins Freie gebracht. Abschließend wurde das Gebäude mit einer Wärmebildkamera nach Glutnester abgesucht.

Der Einsatz war für die Feuerwehr nach 75 Minuten beendet, in der Zwischenzeit wurde durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr der Grundschutz für das Stadtgebiet sichergestellt.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz glücklicherweise niemand. Betreffs des Sachschadens liegen keine Angaben offizieller Seite vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten bei Redaktionsschluss noch an.