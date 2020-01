Schreck in der Morgenstunde: In aller Frühe überfiel ein bewaffneter Unbekannter am Freitag (10. Januar) die Gaststätte "Klarastuben" in Brauck.



Gegen 4.45 Uhr betrat ein maskierter unbekannter Mann die Gaststätte auf der Klarastraße. Der Täter bedrohte die 52-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit der Beute flüchtete er dann aus der Gaststätte in unbekannte Richtung.

Der Täter war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, hatte ein Messer dabei und trug schwarze Handschuhe. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.