Gladbecker Apotheker warnen vor neuer Betrugsmasche

Die Gladbecker Apotheker schlagen Alarm, warnen vor einer neuen Betrugsmasche, die auch schon in Gladbeck zum Einsatz gelangte.

"Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter des Apothekerverbandes ausgeben," weiss Christoph Witzke, Sprecher der Gladbecker Apotheker, zu berichten. Angeblich handele es sich um eine Umfrage des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe, um Gesundheitsdaten und Daten über die Lebensverhältnisse von Patienten zu erfassen. Witzke indes befürchtet einen ganz anderen Grund für die Anrufe: "Wahrscheinlich versuchen die Anrufer, anhand der erfragten Daten Rückschlüsse auf die familiären und finanziellen Verhältnisse der Opfer zu ziehen."

Für den Verbraucher sei es daher wichtig zu wissen, dass der Apothekerverband ausschließlich ein Interessenverband der Apotheker sei, so Witzke weiter. "Er gibt keine Umfragen in Auftrag und ruft auf keinen Fall Patienten an."

Für den Fall, daß Anrufer sich als Mitarbeiter des Apothekerverbandes ausgeben, hat der Gladbecker Apotheker-Sprecher einen ganz einfach Tipp: Das Gespräch unverzüglich beenden!

Gladbecker, die betreffs der neuen Betrugsmasche bereits mit sachdienlichen Hinweisen dienen können (Datum, Zeit des Anrufs, wie hat der Anrufer sich gemeldet, optimalerweise eine Telefonnummer), werden gebeten, diese Informationen bitte an ihre Stammapotheke weiterzugeben.

"Wir werden uns, in Zusammenarbeit mit dem „echten“ Apothekerverband darum kümmern," verspricht Christoph Witzke.