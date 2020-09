Und schon wieder beschäftigt ein Fall mit einer gestohlenen EC-Karte die Gladbecker Polizei.

Am Samstag, 25. Juli, setzte eine bislang unbekannte Frau mit Mund-Nasen-Schutz die zuvor entwendete Karte an einem Bargeldautomaten der "Targobank" am Europaplatz (Ecke Hoch-/Horster Straße) in Gladbeck-Mitte ein, um 200 Euro Bargeld abzuheben. Die Tat ereignete sich gegen 11.45 Uhr.

Die schlanke Täterin, die dunkle Haare hatte, war unter anderem mit einer dunklen Jacke, einer blauen Jeans und weißen Sneakern bekleidet. Die Gesuchte trug zudem ein T-Shirt mit dem Markenaufdruck "FILA" und führte einen grauen Rucksack mit sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800-2361-111 entgegen. Foto: Polizei