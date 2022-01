Das vergangene Wochenende nutzten Unbekannte zu einem Einbruch in Brauck



In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14. Januar) und Montagmorgen (17. Januar)

brachen die Täter zunächst in einen Aufenthalts-/Bürocontainer auf einer Baustelle an der Heringstraße ein. Sie entwendeten diverse Monitore und auch mehrere Schlüssel, um in weitere Teilbereiche der Baustelle zu gelangen. Von dort entwendeten sie zudem verschiedene Werkzeuge.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, weshalb die Polizei unter Tel. 0800-2361-111 um Informationen bittet.