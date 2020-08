Eine nicht ganz alltägliche Fahndung beschäftigt aktuell die Gladbecker Polizei.

Grund hierfür ist der Unfall, der sich am Montag, 10. August, gegen 21.15 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Allee ereignete. Es gibt hierfür mehrere Zeugen, die gesehen beziehungsweise gehört haben, wie ein Auto beschleunigte, ehe der Fahrer dann wohl die Kontrolle über den Wagen verlor und die Fahrt jäh an einem Baum am Straßenrand endete. Der Fahrer ergriff anschließend offenbar die Flucht.

Dagegen saß der Beifahrer, ein 38-jähriger Gladbecker, noch im Auto. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf immerhin 13.000 Euro geschätzt.

Betreffs des vermeintlichen Fahrers dauern die Ermittlungen noch an. Von Zeugen wird der Mann folgendermaßen beschrieben: Zirka 35 bis 38 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlanke Figur, kurze Haare (fast Glatze) und Träger eines "Drei-Tage-Barts".

Wer Angaben zu dem Gesuchten machen kann, wird gebeten sich unter Tel. 0800-2361-111 bei der Polizei zu melden.