Auf die Unterstützung der Bevölkerung setzt die Kriminalpolizeilichen bei einer neuerlichen Personalfahndung.

Gesucht wird ein Mann, der am Freitag, 30. Oktober 2020, gegen 20 Uhr in einem Zugabteil der S 9 (Strecke Bottrop - Haltern am See) vor den Augen eines Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben und den Jugendlichen belästigt haben soll. Der Tatverdächtige wurde dabei aufgenommen. In Gladbeck-West verließ der Mann den Zug.

Der Tatverdächtige hatte weisses, schütteres Haar (Halbglatze) und einen Bauchansatz. Der Gesuchte war zwischen 60 und 70 Jahre alt und zwischen 1,75 1,85 Meter groß. Der Unbekannte trug eine Brille und trug eine roten Winterjacke mit weisser Aufschrift, eine blaue Jeanshose sowie hellbraune Lederschuhe.

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann? Hinweise erbittet das Fachkommissariat für Sexualdelikte, Tel. 0800-2361-111.