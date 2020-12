Zu einem neuerlichen Handtaschen-Diebstahl kam es im Gladbecker Stadtsüden.

Am Vormittag des 18-Dezember (Freitag) war eine 73-jährige Gladbeckerin gegen 10.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Waldweg an der Vehrenbergstraße unterwegs. In Höhe des Spielplatzes brachte dann ein unbekannter Fahrradfahrer die Frau gewaltsam vom Fahrrad und entwendete die mitgeführte Handtasche. Anschließend ergriff der Unbekannte die Flucht.

Der Täter war etwa25 Jahre alt und von schlanker Statur. Der Mann war komplett bekleidet, trug eine Mütze und nutzte einen Schal als Mundschutz.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Tel. 0800-2361-111 entgegen.