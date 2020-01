Schneller Fahndungserfolg für die Kriminalpolizei: Bereits am Mittwoch, 15. Januar, konnte ein 15-jähriger Gladbecker festgenommen werden, der im Verdacht steht, exakt eine Woche zuvor am 8. Januar einen Stein vom Dach der Schrottimmobilie Schwechater Straße 38 in Rentfort-Nord geworfen zu haben. Der Stein (wir berichteten) verfehlte nur denkbar knapp eine 45-jährige Gladbeckerin, die mit ihrem 9-jährigen Sohn unmittelbar an dem Hochhaus unterwegs war.

Nach Angaben der Polizei, die für die Ermittlungen eine Mordkommission einrichtete, war der Stein etwa ein Kilogramm schwer. Gegen den vermeintlichen Werfer beantragte die Essener Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht in Essen einen Untersuchungshaftbefehl.

Diese Untersuchungshaft muss der junge Gladbecker nun aber nicht in einem Gefängnis absitzen. Vielmehr hat der zuständige Jugendrichter die einstweilige Unterbringung in einem geeigneten Heim der Jugendhilfe angeordnet.