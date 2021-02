Auf den Inhalt des Geldfachs einer Personenwaage abgesehen hatten es drei Jugendliche in Stadtmitte.

Ein Zeuge beobachtete das diebische Trio, als sich die jungen Männer am Montagabend, 15. Februar, gegen 20.20 Uhr an der Waage vor der "Elefanten-Apotheke" (Standort Foyer Sparkassen-Hauptstelle) an der Friedrich-Eber-Straße in Stadtmitte zu schaffen machten. Mit dem Inhalt des Geldfaches flüchteten die Täter.

Der Zeuge konnte erkennen, dass die Unbekannten allesamt dunkle Kleidung trugen und offenbar in Richtung Nordpark flüchteten. Einer der Täter soll einen Gipsfuß gehabt und auf einem Fahrrad gesessen haben. Darüber hinaus wurden die Gesuchten von einem Hund begleitet.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen noch nicht gefunden werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die sich bitte unter Tel. 0800-2361-111 melden.