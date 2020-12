Das Parkhaus des City-Center an der Hochstraße in Gladbeck-Mitte war am Montag, 28. Dezember, Ort einer Fahrerflucht.

Zwischen 8 und 12.30 Uhr wurde dort ein geparkter, schwarzer BMW derart beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro zurückblieb.

Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel.0800-2361-

111.